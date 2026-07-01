Concert harpiste Clotilde Trouillaud Le Rohic Pluméliau-Bieuzy
jeudi 16 juillet 2026 · Le Rohic · Pluméliau-Bieuzy
Informations pratiques
Pluméliau-Bieuzy
Concert harpiste Clotilde Trouillaud
Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Clotilde Trouillaud est une harpiste de premier plan, de ces musiciennes et musiciens qui savent intégrer l’histoire d’un instrument pour le faire vivre avec inventivité, sans jamais tomber dans la redite. L’univers
artistique qu’elle exprime en solo est marqué par son talent de compositrice, proposant une musique fine et dénuée d’artifice inutile.
Entrée gratuite à 17h45. .
Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 90 10
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English :
L’événement Concert harpiste Clotilde Trouillaud Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAUD Communauté
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