Impression végétale dans la Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy
mardi 21 juillet 2026 · Pluméliau-Bieuzy
Informations pratiques
Pluméliau-Bieuzy
Impression végétale dans la Lande du Crano
Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Découvrez les plantes de la lande et apprenez à les reconnaître. Initiez-vous à différentes techniques d’impression végétale et repartez avec votre propre création inspirée de la
nature.
De 14h à 16h À partir de 6 ans. Gratuit sur inscription auprès de Centre Bretagne Nature. .
Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy 56310 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96
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English :
L’événement Impression végétale dans la Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAUD Communauté
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