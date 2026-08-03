Soirée Salsa et Bachata pôle culturel Les Imaginaires Pluméliau-Bieuzy
samedi 8 août 2026 · pôle culturel Les Imaginaires · Pluméliau-Bieuzy
Informations pratiques
Pluméliau-Bieuzy
Soirée Salsa et Bachata
pôle culturel Les Imaginaires 19 Rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-09 00:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Soirée Salsa et Bachata, précédée d’une initiation aux deux danses. Organisée par Ritmo Pluméliau.
20h Initiation Bachata
20h45 Initiation Salsa
Aucune expérience ni partenaire requis.
21h30 Minuit Soirée Salsa et Bachata
Apportez de quoi manger à partager
Le cours et la soirée sont gratuits. .
pôle culturel Les Imaginaires 19 Rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 7 69 90 39 70
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English :
L’événement Soirée Salsa et Bachata Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-30 par OT BAUD Communauté
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