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AGENDA · Pluméliau-Bieuzy

Soirée Salsa et Bachata pôle culturel Les Imaginaires Pluméliau-Bieuzy

samedi 8 août 2026 · pôle culturel Les Imaginaires · Pluméliau-Bieuzy

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
pôle culturel Les Imaginaires
Adresse
19 Rue des Combats de Kervernen
Ville
56930 Pluméliau-Bieuzy
Département
Morbihan
Tarif

Pluméliau-Bieuzy

Soirée Salsa et Bachata

pôle culturel Les Imaginaires 19 Rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-09 00:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Soirée Salsa et Bachata, précédée d’une initiation aux deux danses. Organisée par Ritmo Pluméliau.
20h Initiation Bachata
20h45 Initiation Salsa
Aucune expérience ni partenaire requis.

21h30 Minuit Soirée Salsa et Bachata
Apportez de quoi manger à partager

Le cours et la soirée sont gratuits.   .

pôle culturel Les Imaginaires 19 Rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 7 69 90 39 70 

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English :

L’événement Soirée Salsa et Bachata Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-30 par OT BAUD Communauté

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