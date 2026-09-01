Informations pratiques

Balaruc-les-Bains

AU NATUREL

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

ArchiPol nous embarque dans un univers à part imaginez Boris Vian prenant le thé avec Thomas Fersen !

Archipol Bloc Note Productions

ArchiPol porte un costume en toile de Jouy, mais ce n’est certainement pas pour faire tapisserie.

Récent lauréat du tremplin Les Découvertes lors des 38? Journées Brassens à Paris, doublement récompensé au Trophée Brassens 2025 à Sète et 2? prix ainsi que prix Radio Alpa au Mans Pop Festival 2024, ArchiPol s’impose comme l’une des nouvelles voix prometteuses de la chanson française.

ArchiPol nous embarque dans un univers à part imaginez Boris Vian prenant le thé avec Thomas Fersen ! Accompagné sur scène par Paul Galiana, il distille un grain de folie teinté d’une élégance rétro. Une plume affûtée, une ambiance singulière et une chanson française à la fois tendre, piquante et résolument hors des sentiers battus. .

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34 culture@mairie-balaruc-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ArchiPol takes us into a world of its own: imagine Boris Vian having a drink with Thomas Fersen!

L’événement AU NATUREL Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau