JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Balaruc-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Balaruc-les-Bains
Informations pratiques
Balaruc-les-Bains
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Rue du Pioch Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
La 43e édition des Journées européennes du patrimoine seront sur les thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, ré-imaginer .
La 43e édition des Journées européennes du patrimoine seront sur les thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, ré-imaginer . Pour l’occasion nos équipements patrimoniaux seront en portes ouvertes tout le week-end. .
Rue du Pioch Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 04674647 jam@agglopole.fr
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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
The 43rd edition of the European Heritage Days will focus on the themes “Photographic Heritage” and “Heritage at Risk: Revitalize, Resist, Reimagine.”
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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