Informations pratiques

Balaruc-les-Bains

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Rue du Pioch Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

La 43e édition des Journées européennes du patrimoine seront sur les thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, ré-imaginer .

La 43e édition des Journées européennes du patrimoine seront sur les thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, ré-imaginer . Pour l’occasion nos équipements patrimoniaux seront en portes ouvertes tout le week-end. .

Rue du Pioch Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 04674647 jam@agglopole.fr

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

The 43rd edition of the European Heritage Days will focus on the themes “Photographic Heritage” and “Heritage at Risk: Revitalize, Resist, Reimagine.”

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau