LUDOTHÈQUE EN GOGUETTE Balaruc-les-Bains
vendredi 21 août 2026 · Balaruc-les-Bains
Informations pratiques
Balaruc-les-Bains
LUDOTHÈQUE EN GOGUETTE
Rue du Pioch Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Une matinée ludique pour petits et grands ! La ludothèque Montaigne se déplace sur le territoire pour vous faire découvrir ses jeux favoris.
Une matinée ludique pour petits et grands ! La ludothèque Montaigne se déplace sur le territoire pour vous faire découvrir ses jeux favoris. .
Rue du Pioch Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 92 jam@agglopole.fr
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English : LUDOTHÈQUE EN GOGUETTE
A fun-filled morning for young and old alike! The Montaigne Toy Library is coming to your neighborhood to introduce you to its favorite games.
L’événement LUDOTHÈQUE EN GOGUETTE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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