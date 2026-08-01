Informations pratiques

Balaruc-les-Bains

LUDOTHÈQUE EN GOGUETTE

Rue du Pioch Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Une matinée ludique pour petits et grands ! La ludothèque Montaigne se déplace sur le territoire pour vous faire découvrir ses jeux favoris.

Une matinée ludique pour petits et grands ! La ludothèque Montaigne se déplace sur le territoire pour vous faire découvrir ses jeux favoris. .

Rue du Pioch Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 92 jam@agglopole.fr

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English : LUDOTHÈQUE EN GOGUETTE

A fun-filled morning for young and old alike! The Montaigne Toy Library is coming to your neighborhood to introduce you to its favorite games.

L’événement LUDOTHÈQUE EN GOGUETTE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau