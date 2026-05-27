Au nom de la pomme Ungersheim
samedi 17 octobre 2026 · Ungersheim
Informations pratiques
Ungersheim
Au nom de la pomme
Chemin du Grosswald Ungersheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
L’Écomusée d’Alsace célèbre la nature !
La pomme sera la reine de la fête à l’Écomusée d’Alsace ! En collaboration avec la Fédération des arboriculteurs du Haut-Rhin, croquez à pleine dents ce fruit sous toutes les coutures.
Visitez nos vergers remarquables et l’exposition de pommes saurez-vous reconnaître les différentes variétés de fruits ? Mettez la main à la pâte, participez au concours de tartes aux pommes, avis aux gourmands !
Un week-end savoureux lors duquel vous découvrirez les techniques de pressage et vous goûterez également les productions. Voyagez dans l’imaginaire et l’histoire de la pomme grâce aux contes autour de ce fruit emblématique.
Un événement qui mettra vos papilles en éveil ! .
Chemin du Grosswald Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 44 74 info@ecomusee.alsace
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English :
The Écomusée d?Alsace celebrates nature!
L’événement Au nom de la pomme Ungersheim a été mis à jour le 2026-05-27 par Ecomusee alsace
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