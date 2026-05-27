Les arts du bois Ungersheim
samedi 3 octobre 2026 · Ungersheim
Informations pratiques
Ungersheim
Les arts du bois
Chemin du Grosswald Ungersheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
L’Écomusée d’Alsace vous invite à rencontrer les artisans qui travaillent avec le bois !
L’Écomusée d’Alsace vous invite à rencontrer les métiers du bois. Au programme de ce week-end de la sylviculture à l’artisanat, des ateliers participatifs autour du travail du bois animeront le musée.
Prenez le temps de découvrir les ateliers du musée et leurs nouvelles scénographies à la menuiserie, charronnerie et tonnellerie. Ne manquez pas de vous émerveiller devant le fonctionnement de la scierie et de sa roue à augets.
Vous aurez également l’occasion de rencontrer les arboriculteurs de la Fédération du Haut-Rhin prêts à vous partager leur savoir-faire unique. .
Chemin du Grosswald Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 44 74 info@ecomusee.alsace
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English :
The Écomusée d’Alsace invites you to meet the craftspeople who work with wood!
L’événement Les arts du bois Ungersheim a été mis à jour le 2026-05-27 par Ecomusee alsace
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