Informations pratiques

Ungersheim

Les arts du bois

Chemin du Grosswald Ungersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

L’Écomusée d’Alsace vous invite à rencontrer les artisans qui travaillent avec le bois !

L’Écomusée d’Alsace vous invite à rencontrer les métiers du bois. Au programme de ce week-end de la sylviculture à l’artisanat, des ateliers participatifs autour du travail du bois animeront le musée.

Prenez le temps de découvrir les ateliers du musée et leurs nouvelles scénographies à la menuiserie, charronnerie et tonnellerie. Ne manquez pas de vous émerveiller devant le fonctionnement de la scierie et de sa roue à augets.

Vous aurez également l’occasion de rencontrer les arboriculteurs de la Fédération du Haut-Rhin prêts à vous partager leur savoir-faire unique. .

Chemin du Grosswald Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 44 74 info@ecomusee.alsace

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English :

The Écomusée d’Alsace invites you to meet the craftspeople who work with wood!

L’événement Les arts du bois Ungersheim a été mis à jour le 2026-05-27 par Ecomusee alsace