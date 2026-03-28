Au pays des citrouilles Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

Au pays des citrouilles

Du jeudi 29 au samedi 31 octobre 2026 à partir de 10h et à partir de 11h15. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-29

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-29

Le Divadlo se veut être l’un des pionniers sur Marseille en matière de spectacles très jeune public.Enfants

Une petite citrouille s’ennuie au pays des citrouilles. C’est bientôt la fête et il faut choisir sa sculpture. Une tête joyeuse ou pas, avec de la lumière ou même d’avoir un chapeau, rigolo. Toutes se préparent à recevoir des bonbons. .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Divadlo aims to be one of Marseille’s pioneers in the field of performances for very young audiences.

L’événement Au pays des citrouilles Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille