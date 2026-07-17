Au pays des citrouilles, Périscolaire, Dieuze
mardi 20 octobre 2026 · Périscolaire · Dieuze
Informations pratiques
Au pays des citrouilles Mardi 20 octobre, 09h00 Périscolaire Moselle
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T09:00:00+02:00 – 2026-10-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-20T09:00:00+02:00 – 2026-10-20T11:00:00+02:00
Un espace cocooning et sécurisé est réservé aux plus petits avec des jeux sensoriels, hochets, livres, afin qu’ils profitent de l’espace de jeux en toute sécurité !
Périscolaire 183 Rue Edmond About – Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur parent ou de leur assistant maternel. Programme : Création d’une citrouille collective avec plusieurs matériaux.
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