Informations pratiques

Dieuze

Festival Antipodes Atelier chant G. Mastropasqua, X. Rebut, L. Nulchis

26 rue Bernard Dufort Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Germana Mastropasqua, Xavier Rebut et Luca Nulchis proposent au public une

initiation au chant polyphonique de tradition orale italienne. Pédagogues d’exception

ils profitent de cet atelier pour apprendre deux chants aux spectateurs et aux artistes

pour partir ensemble en procession chanter dans la ville. Le chant comme fil rouge,

liant du Festival, s’écoute, se partage, s’apprend en se collant à ceux qui le

connaissent. Une autre façon de faire ensemble.Tout public

0 .

26 rue Bernard Dufort Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 03 22

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English :

Germana Mastropasqua, Xavier Rebut, and Luca Nulchis offer the audience an

introduction to traditional Italian polyphonic singing. As exceptional teachers,

they use this workshop to teach two songs to the audience and the performers

so they can set off together in a procession to sing throughout the city. Song serves as the common thread

that ties the Festival together; it is listened to, shared, and learned by spending time with those who

know it. It’s another way of coming together.

L’événement Festival Antipodes Atelier chant G. Mastropasqua, X. Rebut, L. Nulchis Dieuze a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS