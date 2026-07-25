Festival Antipodes Atelier chant G. Mastropasqua, X. Rebut, L. Nulchis Dieuze
samedi 22 août 2026 · Dieuze
Informations pratiques
Dieuze
Festival Antipodes Atelier chant G. Mastropasqua, X. Rebut, L. Nulchis
26 rue Bernard Dufort Dieuze Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Germana Mastropasqua, Xavier Rebut et Luca Nulchis proposent au public une
initiation au chant polyphonique de tradition orale italienne. Pédagogues d’exception
ils profitent de cet atelier pour apprendre deux chants aux spectateurs et aux artistes
pour partir ensemble en procession chanter dans la ville. Le chant comme fil rouge,
liant du Festival, s’écoute, se partage, s’apprend en se collant à ceux qui le
connaissent. Une autre façon de faire ensemble.Tout public
0 .
26 rue Bernard Dufort Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 03 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Germana Mastropasqua, Xavier Rebut, and Luca Nulchis offer the audience an
introduction to traditional Italian polyphonic singing. As exceptional teachers,
they use this workshop to teach two songs to the audience and the performers
so they can set off together in a procession to sing throughout the city. Song serves as the common thread
that ties the Festival together; it is listened to, shared, and learned by spending time with those who
know it. It’s another way of coming together.
L’événement Festival Antipodes Atelier chant G. Mastropasqua, X. Rebut, L. Nulchis Dieuze a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS
À voir aussi à Dieuze (Moselle)
- Les parfaits, arnaque en famille Salle de la Délivrance Dieuze 31 juillet 2026
- Le Saulnois D’rails Concert de Ritmix Velorail Dieuze 31 juillet 2026
- Le Saulnois D’rails concert de Texas Sidestep Velorail Dieuze 1 août 2026
- Le Saulnois D’rails concert de Red Hot Funky Players Velorail Dieuze 14 août 2026
- Le Saulnois D’rails concert de Blue Cat Band Velorail Dieuze 21 août 2026