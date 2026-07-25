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AGENDA · Dieuze

Festival Antipodes Atelier chant G. Mastropasqua, X. Rebut, L. Nulchis Dieuze

samedi 22 août 2026 · Dieuze

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
26 rue Bernard Dufort
Ville
57260 Dieuze
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Dieuze

Festival Antipodes Atelier chant G. Mastropasqua, X. Rebut, L. Nulchis

26 rue Bernard Dufort Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Germana Mastropasqua, Xavier Rebut et Luca Nulchis proposent au public une
initiation au chant polyphonique de tradition orale italienne. Pédagogues d’exception
ils profitent de cet atelier pour apprendre deux chants aux spectateurs et aux artistes
pour partir ensemble en procession chanter dans la ville. Le chant comme fil rouge,
liant du Festival, s’écoute, se partage, s’apprend en se collant à ceux qui le
connaissent. Une autre façon de faire ensemble.Tout public
0  .

26 rue Bernard Dufort Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 03 22 

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English :

Germana Mastropasqua, Xavier Rebut, and Luca Nulchis offer the audience an
introduction to traditional Italian polyphonic singing. As exceptional teachers,
they use this workshop to teach two songs to the audience and the performers
so they can set off together in a procession to sing throughout the city. Song serves as the common thread
that ties the Festival together; it is listened to, shared, and learned by spending time with those who
know it. It’s another way of coming together.

L’événement Festival Antipodes Atelier chant G. Mastropasqua, X. Rebut, L. Nulchis Dieuze a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS

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