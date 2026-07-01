Les parfaits, arnaque en famille Salle de la Délivrance Dieuze

Informations pratiques

Dieuze

Les parfaits, arnaque en famille

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

5.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Vendredi 2026-07-31 15:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

Chez les Toussaint, du grand-père au petit dernier, l’arnaque est un art qui rapporte. Poursuivis, ils doivent fuir. Seule option ? Emprunter l’identité d’une famille sans histoire les Parfait et se réfugier…en Écosse. Entre des collègues trop curieux et une mystérieuse voisine, leur double vie va rapidement se compliquer les faux Parfait se retrouvent face au coup d’une vie. Plans démentiels, déguisements fous, gadgets étonnants pour réussir, notre famille pas comme les autres va devoir prouver qu’elle est plus que parfaite.Tout public

5.5 .

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 salinesroyales-dieuze@orange.fr

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English :

In the Toussaint family, from the grandfather down to the youngest child, con artistry is a lucrative business. With the law hot on their heels, they have no choice but to flee. Their only option? To assume the identity of an unassuming family—the Parfaits—and take refuge…in Scotland. Between overly nosy coworkers and a mysterious neighbor, their double life quickly gets complicated: the fake Parfaits find themselves facing the heist of a lifetime. Insane schemes, crazy disguises, amazing gadgets: to succeed, our one-of-a-kind family will have to prove that they’re more than perfect.

L’événement Les parfaits, arnaque en famille Dieuze a été mis à jour le 2026-07-05 par OT DU PAYS SAULNOIS