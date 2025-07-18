Le Saulnois D’rails concert de Red Hot Funky Players Velorail Dieuze

Dieuze

Le Saulnois D’rails concert de Red Hot Funky Players

Velorail 48 avenue Foch Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le Saulnois D’rails propose concert de Red Hot Funky Players (Red Hot Chili Peppers Cover Band)

Ouverture à 19h et début du concert à 20h.

Buvette et restauration sur place.

Prix libre.Tout public

0 .

Velorail 48 avenue Foch Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 6 75 02 84 00 wolfgang.schaeffer@lesvelorailsdugrandest.fr

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English :

Le Saulnois D’rails proposes: concert by Red Hot Funky Players (Red Hot Chili Peppers Cover Band)

Opening at 7pm, concert starts at 8pm.

Refreshments and food on site.

Free admission.

L’événement Le Saulnois D’rails concert de Red Hot Funky Players Dieuze a été mis à jour le 2026-05-14 par OT DU PAYS SAULNOIS