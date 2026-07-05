La pat patrouille, le Film Mission Dino Les Salines Royales Dieuze

Informations pratiques

Dieuze

La pat patrouille, le Film Mission Dino

Les Salines Royales Ciné Salines La Délivrance Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

5.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-08-28 15:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

Lorsqu’une mystérieuse tempête surprend leur navire, la Pat’ Patrouille s’échoue sur une île tropicale encore inexplorée… et peuplée de dinosaures ! Ils y rencontrent Rex, un chiot courageux installé sur l’île depuis des années et devenu un véritable expert des dinosaures. Mais leur ennemi de toujours, M.Hellinger, arrive lui aussi sur l’île avec un projet dangereux exploiter ses richesses naturelles en creusant des mines. Ses actions imprudentes déclenchent bientôt l’éruption d’un gigantesque volcan endormi. La Pat’ Patrouille se retrouve alors entraînée dans une série de missions de sauvetage spectaculaires, plus impressionnantes que tout ce qu’elle a connu jusqu’ici. Elle devra arrêter M. Hellinger et sauver l’île avant qu’il ne soit trop tard.Tout public

5.5 .

Les Salines Royales Ciné Salines La Délivrance Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 salinesroyales-dieuze@orange.fr

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English :

When a mysterious storm catches their ship off guard, the Paw Patrol washes ashore on a tropical island that’s still unexplored—and populated by dinosaurs! There they meet Rex, a brave puppy who has lived on the island for years and has become a true expert on dinosaurs. But their longtime enemy, Mr. Hellinger, also arrives on the island with a dangerous plan: to exploit its natural resources by digging mines. His reckless actions soon trigger the eruption of a gigantic dormant volcano. The Patrol Patrol finds itself caught up in a series of spectacular rescue missions, more impressive than anything it has ever experienced. It must stop Mr. Hellinger and save the island before it’s too late.

L’événement La pat patrouille, le Film Mission Dino Dieuze a été mis à jour le 2026-07-05 par OT DU PAYS SAULNOIS