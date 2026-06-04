Pouligny-Saint-Pierre

Au pays des minuscules

Place de l’église Pouligny-Saint-Pierre Indre

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-08-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-10

Animation à faire en famille à partir de 5 ans. Au cœur des mousses, lichens et fougères, découverte du tout petit monde qui y vit.Familles

Au cœur des mousses, lichens et fougères nous irons à la découverte du tout petit monde qui peuple les sentiers autour de Fontgombault. Observations surprenantes d’un autre monde ! 6 .

Place de l’église Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

A family activity for ages 5 and up. Learn to identify a few butterflies and orchids while having fun.

L’événement Au pays des minuscules Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-06-04 par Destination Brenne