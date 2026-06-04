Au pays des minuscules Pouligny-Saint-Pierre
Au pays des minuscules Pouligny-Saint-Pierre jeudi 30 juillet 2026.
Pouligny-Saint-Pierre
Au pays des minuscules
Place de l’église Pouligny-Saint-Pierre Indre
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-08-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-10
Animation à faire en famille à partir de 5 ans. Au cœur des mousses, lichens et fougères, découverte du tout petit monde qui y vit.Familles
Au cœur des mousses, lichens et fougères nous irons à la découverte du tout petit monde qui peuple les sentiers autour de Fontgombault. Observations surprenantes d’un autre monde ! 6 .
Place de l’église Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
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English :
A family activity for ages 5 and up. Learn to identify a few butterflies and orchids while having fun.
L’événement Au pays des minuscules Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-06-04 par Destination Brenne
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