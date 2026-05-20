Pouligny-Saint-Pierre

Camp Sport Explore (11-15 ans)

impasse de la gare Pouligny-Saint-Pierre Indre

Tarif : 62.5 – 62.5 – 100 EUR

62.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-03

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-03

Cet été, vis l’aventure avec le camp “Sports Explore” ! Pour les 11-15 ans rappel, paddle géant, orient’arc, baby-foot humain, kin-ball, tchoukball et plein d’autres défis fun pour bouger, rire, se dépasser et créer des souvenirs inoubliables entre ados !Familles

Le camp “Sports Explore” embarque les 11-15 ans pour une semaine d’aventure sous toile de tente à Pouligny-Saint-Pierre ! Limité à 14 places, ce séjour propose la découverte de sports originaux et ludiques descente en rappel, paddle géant, orient’arc, baby-foot humain, aquagym, kin-ball, tchoukball et bien d’autres surprises. Entre défis, activités de pleine nature, moments de partage et soirées conviviales, les ados vivront une expérience unique pour créer des souvenirs inoubliables et de nouvelles amitiés. 62.5 .

impasse de la gare Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 60 secretariat@cc-brennevaldecreuse.fr

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English :

This summer, experience adventure with Sports Explore camp! For 11-15 year-olds: abseiling, giant paddle, orienteering, human foosball, kin-ball, tchoukball and lots of other fun challenges to get moving, laugh, excel and create unforgettable memories between teens!

L’événement Camp Sport Explore (11-15 ans) Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Brenne