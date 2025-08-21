Pouligny-Saint-Pierre

Marché fermier

Bénavent Pouligny-Saint-Pierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Marché de produits locaux et feu d’artifice.

Marché avec dégustations et achats de repas sur place composé de produits locaux, au bord de Creuse. Feu d’artifice en fin de soirée. .

Bénavent Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 10 01

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English :

Market with country dinner and entertainment.

L’événement Marché fermier Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-04-12 par Destination Brenne