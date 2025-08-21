Marché fermier Pouligny-Saint-Pierre
Marché fermier Pouligny-Saint-Pierre vendredi 31 juillet 2026.
Pouligny-Saint-Pierre
Marché fermier
Bénavent Pouligny-Saint-Pierre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Marché de produits locaux et feu d’artifice.
Marché avec dégustations et achats de repas sur place composé de produits locaux, au bord de Creuse. Feu d’artifice en fin de soirée. .
Bénavent Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 10 01
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English :
Market with country dinner and entertainment.
L’événement Marché fermier Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-04-12 par Destination Brenne
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