Au rythme des musiques médiévales au château d’Ambérieux en Dombes, Château médiéval, Ambérieux-en-Dombes

Informations pratiques

Au rythme des musiques médiévales au château d’Ambérieux en Dombes Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Château médiéval Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Sur le site médiéval d’Ambérieux en Dombes, Quasimodal vous invite à découvrir le répertoire des 13e et 14e siècles : Cantigas de Santa Maria, estampies, musiques de troubadours et de trouvères sur de nombreux instruments reconstitués.

Durée : 30 minutes environ

Dimanche à 14h30 , 15h30 et 16h30

Organisé par le Pays d’art et d’histoire Trévoux Dombes Saône Vallée

Château médiéval 157, rue Gombette, 01330 Ambérieux-en-Dombes, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Ambérieux-en-Dombes 01330 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 00 84 15 http://www.amberieux-en-dombes.fr Ensemble de quatre tours dont le donjon est visible à plusieurs kilomètres, reliées par les vestiges du mur d’enceinte. À l’intérieur même du site, une église néogothique de 1870 a remplacé la chapelle romane, et des maisons d’habitation ont été accolées à l’extérieur des murailles. accès par la rue Gombette, à proximité de l’église au centre du village.

Sur le site médiéval d’Ambérieux en Dombes, Quasimodal vous invite à découvrir le répertoire des 13e et 14e siècles : Cantigas de Santa Maria, estampies, musiques de troubadours et de trouvères sur …

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