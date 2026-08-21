Au rythme du port, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
dimanche 4 octobre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux
Informations pratiques
Au rythme du port Dimanche 4 octobre, 11h00 Musée d’Aquitaine Gironde
1er dimanche journée : l’entrée est gratuite, sans réservation sauf mentions contraires. Visite commentée payante au tarif habituel
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:00:00+02:00
En partenariat avec le Grand Port Maritime de Bordeaux
Découvrez l’histoire du port et ses activités actuelles
- À 11h et 14h30 : visite commentée « Bordeaux, port de la Lune »
Au cours de cette visite commentée, retracez l’histoire et le rôle du port de Bordeaux depuis 2 000 ans, à travers les collections du musée et dans le centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial
Sans réservation, 5 € (gratuit Carte jeune)
- À 11h15 : animation « Mystère au port de Bordeaux »
Où se cache Nino Malo, le moussaillon ? Sur les quais ? Dans une grue ? Dans les silos, dans un hangar ou à la capitainerie ? À travers plusieurs questions et énigmes à résoudre, les enfants découvriront les lieux et infrastructures clés de l’activité portuaire de manière ludique et stimulante. De 6 à 8 ans
Sur inscription : service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr (Open in new window)
- De 13h45 à 14h30 : animation « Survol du terminal de Bassens en réalité virtuelle »
Expérimentez un survol totalement immersif de 8 minutes au-dessus de la zone portuaire de Bassens.
Sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/442
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « mailto:service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr »}, {« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/442 »}]
Non renseigné
Bordeaux passé présent voyage port de la lune © Frédéric Deval – mairie de Bordeaux
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