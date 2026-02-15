Au son du clairon Rue du Château Pau
Au son du clairon Rue du Château Pau jeudi 16 avril 2026.
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-04-16
Parcours jeu sensoriel pour les 3-5ans
Cacophonie au château de Pau !
Les sons ont envahi les salles, mais que se passe t ‘il ?
A toi de retrouver les instruments de musique dissimulées dans les œuvres
Sur réservation .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 02 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
