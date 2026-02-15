Au son du clairon Rue du Château Pau

Au son du clairon

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Parcours jeu sensoriel pour les 3-5ans

Cacophonie au château de Pau !

Les sons ont envahi les salles, mais que se passe t ‘il ?

A toi de retrouver les instruments de musique dissimulées dans les œuvres

Sur réservation .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 02 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

