Mystérieux trésor du château Rue du Château Pau

Mystérieux trésor du château

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Une aventure dans les appartements royaux du château de Pau pour les 6-10 ans

Pour découvrir le mystérieux trésor du château, les enfants doivent accomplir, carte en main, des missions afin de constituer leur butin !

sur réservation .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 02 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

