Le Parvis Rencontre avec AKIRA MIZUBAYASHI av Louis Sallenave Pau

Le Parvis Rencontre avec AKIRA MIZUBAYASHI

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

2026-04-16

AKIRA MIZUBAYASHI La forêt de flammes et d’ombres (Gallimard)

À travers une histoire particulièrement émouvante, Akira Mizubayashi continue d’explorer ses thèmes familiers le

désastre des nationalismes fauteurs de guerre ; l’art, recours essentiel contre la folie des hommes.

Tokyo, décembre 1944. Embauché dans un centre de tri postal, Ren Mizuki y rencontre deux autres étudiants qui partagent sa passion pour la culture et l’art européens Yuki, qui deviendra sa compagne, peintre elle aussi, et Bin, un violoniste promis à une carrière internationale, qui restera à jamais son frère d’élection.

En 1945, Ren est appelé en Mandchourie dans l’enfer des combats. Défiguré, mutilé, il en rentre persuadé qu’il ne pourra

plus jamais tenir un pinceau. L’amour de Yuki sera-t-il capable de renverser un destin ? .

