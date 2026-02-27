Le Parvis Rencontre avec AKIRA MIZUBAYASHI av Louis Sallenave Pau
Le Parvis Rencontre avec AKIRA MIZUBAYASHI av Louis Sallenave Pau jeudi 16 avril 2026.
av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-16
AKIRA MIZUBAYASHI La forêt de flammes et d’ombres (Gallimard)
À travers une histoire particulièrement émouvante, Akira Mizubayashi continue d’explorer ses thèmes familiers le
désastre des nationalismes fauteurs de guerre ; l’art, recours essentiel contre la folie des hommes.
Tokyo, décembre 1944. Embauché dans un centre de tri postal, Ren Mizuki y rencontre deux autres étudiants qui partagent sa passion pour la culture et l’art européens Yuki, qui deviendra sa compagne, peintre elle aussi, et Bin, un violoniste promis à une carrière internationale, qui restera à jamais son frère d’élection.
En 1945, Ren est appelé en Mandchourie dans l’enfer des combats. Défiguré, mutilé, il en rentre persuadé qu’il ne pourra
plus jamais tenir un pinceau. L’amour de Yuki sera-t-il capable de renverser un destin ? .
av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 80 89
