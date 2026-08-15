Au Théâtre 1957 Le manuel de la jeune mariée Théâtre Municipal de Tarascon Tarascon
mercredi 10 février 2027 · Théâtre Municipal de Tarascon · Tarascon
Informations pratiques
Tarascon
Au Théâtre 1957 Le manuel de la jeune mariée
Mercredi 10 février 2027 de 19h à 20h30. Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-10 19:00:00
fin : 2027-02-10 20:30:00
Date(s) :
2027-02-10
Une plongée drôle et émouvante dans l’histoire des droits des femmes, rendant hommage aux mères, grand-mères et à ceux qui ont soutenu leur combat pour la liberté !
Un spectacle pétillant, à la fois drôle et émouvant. Nous sommes en 1957. À la veille de leur mariage, cinq futures mariées étudient consciencieusement un manuel de bonnes convenances qui leur distille de précieux conseils éviter toute opinion politique, se montrer inlassablement dévouée à son époux, tenter de mettre au monde une douzaine d’enfants ou encore désinfecter sa maison avec de l’eau claire et du formol. Un manuel aussi vrai qu’aberrant ! Découvrez ces conseils d’un autre temps et le décalage abyssal entre la condition des femmes d’hier et d’aujourd’hui. Une joyeuse comédie qui célèbre en musique et en chansons le chemin parcouru par les femmes, à partager en couple, entre amis ou en famille.
Une mise en scène joyeuse, colorée et cinq comédiennes aussi drôles qu’émouvantes. Le Parisien
Texte et mise en scène Virginie Lemoine
Avec Valérie Zaccomer, Nouritza Emmanuelian, Mathilde Moulinat, Ariane Brousse ou Florence Coste, Cloé Horry
Piano et musique Stéphane Corbin
Chorégraphie Sharon Sultan
Production Atelier Théâtre Actuel, Fiva, IMAO, RSC P et Magnolia .
Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 02 theatre@mairie-tarascon13.fr
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English :
A funny and moving journey through the history of women’s rights, paying tribute to mothers, grandmothers, and those who supported their fight for freedom!
L’événement Au Théâtre 1957 Le manuel de la jeune mariée Tarascon a été mis à jour le 2026-08-13 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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