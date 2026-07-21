En route vers la Grèce, les Balkans et la Mer Égée Place du Marché Tarascon

Informations pratiques

Tarascon

En route vers la Grèce, les Balkans et la Mer Égée

Samedi 15 août 2026 de 18h30 à 0h30. Place du Marché Place Frédéric Mistral Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:30:00

fin : 2026-08-15 00:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Pour Provence en scène , Kimata s’inspirent des traditions musicales de la mer Égée, les cinq musicien(ne)s propose une escale dans les Balkans ! Jean-François Gérold nous fait voyager en Pays Celtes et en Provence avec Le souffle de l’âme !

Kimata , ensemble de 5 musiciens, crée une musique riche en émotion et en authenticité, de mélodies lancinantes en danse tournoyantes, la clarinette virtuose ondule sur les accords du bouzouki, la guitare et la contrebasse dessinent des paysages… l’énergie des percussions traditionnelles portent la voix solaire et envoûtante ! Kimata, vagues en grec, vous propose un voyage, comme on se laisse emporter par une vague… Jean-François Gérold, véritable virtuose du galoubet-tambourin, instrument ancestral, transcende ses racines pour créer une musique résolument universelle ! Le souffle de l’âme il fusionne avec ingéniosité les sonorités traditionnelles avec des influences venues d’ailleurs ! Il réinvente les rythmes et les tonalités, offrant ainsi une expérience sonore moderne et captivante avec un orchestre symphonique ! .

Place du Marché Place Frédéric Mistral Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 03 52

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English :

For Provence en scène, Kimata draws inspiration from the musical traditions of the Aegean Sea; the five musicians take us on a journey through the Balkans! Jean-François Gérold takes us on a journey through Celtic lands and Provence with “Le souffle de l’âme”!

L’événement En route vers la Grèce, les Balkans et la Mer Égée Tarascon a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)