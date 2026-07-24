Ados en vacance parents en souffrance Théâtre Municipal de Tarascon Tarascon

Informations pratiques

Tarascon

Ados en vacance parents en souffrance

Vendredi 6 novembre 2026 de 20h30 à 22h.

13h30 à 17h. Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06 22:00:00

Date(s) :

2026-11-06

Les ados en vacances, c’est pire que le boulot ! Sieste, détente, farniente etc ! C’est ça les vacances ! Avec des ados, c’est un vrai cauchemar !

Pour les parents de Zoé et Léo, le quotidien, ce n’est pas facile ! Mais quand ils vont traîner leurs charmants enfants dans une région reculée pour faire un break des réseaux sociaux etc ! C’est le drame ! Un mois sans portable ni wifi peut transformer votre enfant en vélociraptor. Et ce n’est pas le chant des oiseaux, la beauté des étoiles ou les soirées scrabble qui vont les sauver. Une comédie pour toute la famille. Vos enfants ne vous le diront jamais mais ils vont adorer !



Texte Franck Duarte, Pierre Léandri et Jérôme Paquatte

Mise en scène Pierre Léandri assisté de Mathéo Rabeyrin

Avec Pierre Léandri, Mathéo Rabeyrin et Lola Rebière

Production LP Production .

Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 02 theatre@mairie-tarascon13.fr

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English :

Teens on vacation are worse than work! Naps, relaxation, lazing around, and so on! That’s what vacations are all about! With teens, it’s a real nightmare!

L’événement Ados en vacance parents en souffrance Tarascon a été mis à jour le 2026-07-24 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)