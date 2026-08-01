Clairette Duo en Concert Route de Vallabrègues Tarascon
vendredi 28 août 2026 · Route de Vallabrègues · Tarascon
Informations pratiques
Tarascon
Clairette Duo en Concert
Vendredi 28 août 2026 de 19h30 à 23h. Route de Vallabrègues Camping Tartarin Tarascon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-08-28
En août, Clairette Duo en concert, sera la dernière animation de l’été 2026 du Camping Tartarin !
Rock, Musette, Disco et Funk avec Clairette Duo dans une ambiance Guinguette, l’esprit Rock’N’Roll un rétropédalage ne musique pour une soirée en live ! Pizza, bar, cocktails et tapas ! .
Route de Vallabrègues Camping Tartarin Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
In August, Clairette Duo in concert will be the final event of the 2026 summer season at Camping Tartarin!
L’événement Clairette Duo en Concert Tarascon a été mis à jour le 2026-07-30 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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