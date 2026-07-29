Monsieur Chasse Théâtre Municipal de Tarascon Tarascon
vendredi 16 octobre 2026 · Théâtre Municipal de Tarascon · Tarascon
Informations pratiques
Tarascon
Monsieur Chasse
Vendredi 16 octobre 2026 de 20h30 à 22h.
20h30. Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16 22:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Un enchaînement de quiproquos entre mari, femme, maîtresse, amant et voisins le vaudeville préféré de Georges Feydeau ! C’est bien à une partie de chasse, dans tous les sens du terme, que nous convie Feydeau !
Dans ce vaudeville décapant, qui avec peu de personnages crée un maximum de situations burlesques et désopilantes .Profitant du départ de son ami Duchotel pour une partie de chasse, Moricet courtise sa femme Léontine. Celle-ci commence par se refuser, sauf si elle découvrait être elle-même trompée, ce qui ne manque pas d’arriver ! Tous vont alors se retrouver à la même adresse sous le toit de la Comtesse Latour au 40 rue d’Athènes. C’est le vaudeville des vaudevilles qui a rendu son auteur célèbre et qui vaudra à Feydeau, jamais égalé dans cet exercice, les qualifications d’ingénieur du rire et d’horloger de génie . Monsieur Chasse est une machine à rire. Une horlogerie de portes qui claquent, de mensonges qui s’empilent et de quiproquos qui s’emballent. Un vaudeville qui court, qui glisse, qui dérape… et qui, surtout, fait rire sans jamais s’excuser !
Metteur en scène Antony Marty sur un Texte de Georges Feydeau
Adaptation Arnaud Cermolacce et Anthony Marty
Mise en scène Anthony Marty
Avec Jean-Pierre Castaldi, Michel Guidoni, Lydie Muller, Claire Conty, Xavier Viton et Didier Claveau
Décors et costumes Nicolas Delas
Production Monsieur théâtre /Artzala Production .
Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 02 theatre@mairie-tarascon13.fr
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English :
A series of misunderstandings involving a husband, wife, mistress, lover, and neighbors: Georges Feydeau’s favorite vaudeville! Feydeau certainly invites us on a hunting expedition—in every sense of the word!
L’événement Monsieur Chasse Tarascon a été mis à jour le 2026-07-24 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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