Informations pratiques

Tarascon

Rencontre avec Laurent Sieurac

Mercredi 29 juillet 2026 de 15h30 à 17h30. 26 boulevard Gambetta Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:30:00

fin : 2026-07-29 17:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Rencontre à La Médiathèque ! Un temps convivial avec Laurent Sieurac une occasion d’échanger sur son parcours artistique, son métier et découvrir les secrets de la bande dessinée !

Laurent Sieurac propose aux plus jeunes de découvrir l’art des comics, la bande dessinée américaine ! Laurent Sieurac est originaire d’Arles. Il est auteur de bande dessinée depuis le début des années 2000. Après avoir dessiné 11 albums aux éditions Soleil, il anime depuis 2015, aux éditions 100 Bulles, avec Alain Genotla, la série historique Arelate dont le dernier tome est paru en 2024. Il a également publié sous ce label les rééditions de Les Prophéties Elween ainsi que Vikings écrit par Patrick Weber et le conte pour enfant Le chevalier à la hache avec sa compagne Carmen Mateos Torres sur des textes de Michel Delewoevre. En 2023, il réalise tous les visuels pour l’exposition archéologique l’histoire (possible) de Valerius Proculus une enquête archéologique en collaboration avec l’archéologue du Musée départemental de l’Arles Antique David Djaoui ! Un album catalogue paraît dans la foulée. En 2026, son nouvel album Aqueduc , retrace le chantier de construction de l’aqueduc de Nîmes et du Pont du Gard dont il assure scénario et dessin ! .

26 boulevard Gambetta Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 52

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English :

Meet %E0 La M%E9diath%E8que! A fun get-together with Laurent Sieurac—a chance to talk about his artistic journey and his craft, and to discover the secrets of comic books!

L’événement Rencontre avec Laurent Sieurac Tarascon a été mis à jour le 2026-07-23 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)