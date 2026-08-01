Journée de rétrogaming Médiathèque Le lien Tarascon

Informations pratiques

Tarascon

Journée de rétrogaming

Mercredi 12 août 2026 de 9h à 13h et de 14h à 18h. Médiathèque Le lien 26, boulevard Gambetta Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Le secteur numérique de la médiathèque ! Venez (re)découvrir 4 consoles mythiques avec le Raspberry Pi. C’est au tour des adultes de défier les enfants sur PS1 NES Dreamcast et N64 !

Plongez dans l’univers du jeu vidéo entre détente et adrénaline ! En continu ! .

Médiathèque Le lien 26, boulevard Gambetta Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 52 mediatheque@mairie-tarascon13.fr

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English :

The digital media sector! Come (re)discover four legendary consoles with the Raspberry Pi. Is it the adults’ turn to challenge the kids on the PS1, NES, Dreamcast, and N64?

L’événement Journée de rétrogaming Tarascon a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)