Le souffle Magique Tarascon
samedi 29 août 2026 · Tarascon
Informations pratiques
Tarascon
Le souffle Magique
Samedi 29 août 2026 de 10h à 11h et de 16h30 à 17h30. 26 boulevard Gambetta Tarascon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Le souffle magique est une histoire interactive où l’enfant est sollicité à chaque étape de l’histoire. Un ourson tout mignon, s’adresse directement à l’enfant pour lui demander son aide pour gonfler son ballon !
À toi de souffler sur le livre pour essayer de gonfler le ballon de l’ours. Oh ! Ça fonctionne ! Le ballon gonflé s’envole avec l’ours et plus tu souffles, plus le ballon va loin. L’ours se retrouve sur un bateau, et cette fois il faut souffler encore pour gonfler la voile, faire avancer le bateau à voile et faire naviguer l’ours ! Jusqu’où va-t-il aller si tu continues à souffler ? .
26 boulevard Gambetta Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 52
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English :
The Magic Breath is an interactive story in which the child is engaged at every step of the story. An adorable little bear speaks directly to the child, asking for help to blow up his balloon!
L’événement Le souffle Magique Tarascon a été mis à jour le 2026-07-30 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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