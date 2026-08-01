Informations pratiques

Tarascon

Atelier généalogie aux archives

Vendredi 7 août 2026 de 9h30 à 11h.

Vendredi 21 août 2026 de 9h30 à 11h. 26 boulevard Gambetta Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 09:30:00

fin : 2026-08-07 11:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-21

Profitez de la pause estivale pour initier ou compléter votre généalogie aux les archives municipales !

Le service des archives patrimoine écrit vous propose un rendez-vous par quinzaine afin de vous accompagner dans vos recherches. Découverte des registres paroissiaux, des recensements de population et autres sources ! .

26 boulevard Gambetta Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take advantage of the summer break to start or expand your genealogy research at the municipal archives!

L’événement Atelier généalogie aux archives Tarascon a été mis à jour le 2026-07-30 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)