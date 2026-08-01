Atelier généalogie aux archives Tarascon
vendredi 7 août 2026 · Tarascon
Informations pratiques
Tarascon
Atelier généalogie aux archives
Vendredi 7 août 2026 de 9h30 à 11h.
Vendredi 21 août 2026 de 9h30 à 11h. 26 boulevard Gambetta Tarascon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:30:00
fin : 2026-08-07 11:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-21
Profitez de la pause estivale pour initier ou compléter votre généalogie aux les archives municipales !
Le service des archives patrimoine écrit vous propose un rendez-vous par quinzaine afin de vous accompagner dans vos recherches. Découverte des registres paroissiaux, des recensements de population et autres sources ! .
26 boulevard Gambetta Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 52
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English :
Take advantage of the summer break to start or expand your genealogy research at the municipal archives!
L’événement Atelier généalogie aux archives Tarascon a été mis à jour le 2026-07-30 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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