Spectacle Sons et Lumières au Restaurant Tartarin Route de Vallabrègues Tarascon

Informations pratiques

Tarascon

Spectacle Sons et Lumières au Restaurant Tartarin

Vendredi 14 août 2026 de 19h30 à 23h. Route de Vallabrègues Camping Tartarin Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

En août, les animations du Camping Tartarin, du Restaurant à la Guinguette s’installent au bord de l’eau pour quelques soirées d’ambiance ! Spectacle, Sons et Lumières, Karaoké et Soirée Musicales !

Avec Boulbon Animation Culture, spectacle Sons et Lumières au Restaurant, une soirée magique à ne pas manquer, chant et costumes ! .

Route de Vallabrègues Camping Tartarin Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

In August, the entertainment from Camping Tartarin and Restaurant La Guinguette moves to the waterfront for a few evenings of fun! Shows, sound and light displays, karaoke, and musical evenings!

L’événement Spectacle Sons et Lumières au Restaurant Tartarin Tarascon a été mis à jour le 2026-07-28 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)