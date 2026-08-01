Spectacle Sons et Lumières au Restaurant Tartarin Route de Vallabrègues Tarascon
vendredi 14 août 2026 · Route de Vallabrègues · Tarascon
Informations pratiques
Tarascon
Spectacle Sons et Lumières au Restaurant Tartarin
Vendredi 14 août 2026 de 19h30 à 23h. Route de Vallabrègues Camping Tartarin Tarascon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-08-14
En août, les animations du Camping Tartarin, du Restaurant à la Guinguette s’installent au bord de l’eau pour quelques soirées d’ambiance ! Spectacle, Sons et Lumières, Karaoké et Soirée Musicales !
Avec Boulbon Animation Culture, spectacle Sons et Lumières au Restaurant, une soirée magique à ne pas manquer, chant et costumes ! .
Route de Vallabrègues Camping Tartarin Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
In August, the entertainment from Camping Tartarin and Restaurant La Guinguette moves to the waterfront for a few evenings of fun! Shows, sound and light displays, karaoke, and musical evenings!
L’événement Spectacle Sons et Lumières au Restaurant Tartarin Tarascon a été mis à jour le 2026-07-28 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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