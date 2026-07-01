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, Au Théâtre de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières

vendredi 26 février 2027 · Au Théâtre de Charleville-Mézières · Charleville-Mézières

, Au Théâtre de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Début
vendredi 26 février 2027
Fin
vendredi 26 février 2027
Lieu
Au Théâtre de Charleville-Mézières
Adresse
Place du Theatre
Ville
08000 Charleville-Mézières
Département
Ardennes

Vendredi 26 février 2027, 17h30 Au Théâtre de Charleville-Mézières Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-26T17:30:00+01:00 – 2027-02-26T18:30:00+01:00
Fin : 2027-02-26T17:30:00+01:00 – 2027-02-26T18:30:00+01:00

Au Théâtre de Charleville-Mézières Place du Theatre Charleville-Mézières 08000 Lille-Centre Ardennes Grand Est 0324324450 https://tcm.charleville-mezieres.fr/ https://www.facebook.com/TCMdeCharleville;https://www.instagram.com/tcm_charleville/ Situé au cœur de la ville, le théâtre de Charleville-Mézières développe un projet artistique placé sous le signe de l’ouverture, à la croisée des mondes, des territoires, des âges et des émotions.

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