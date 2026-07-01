, Au Théâtre de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Jeudi 18 mars 2027, 20h00 Au Théâtre de Charleville-Mézières Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-18T20:00:00+01:00 – 2027-03-18T22:30:00+01:00

Fin : 2027-03-18T20:00:00+01:00 – 2027-03-18T22:30:00+01:00

Au Théâtre de Charleville-Mézières Place du Theatre Charleville-Mézières 08000 Lille-Centre Ardennes Grand Est 0324324450 https://tcm.charleville-mezieres.fr/ https://www.facebook.com/TCMdeCharleville;https://www.instagram.com/tcm_charleville/ Situé au cœur de la ville, le théâtre de Charleville-Mézières développe un projet artistique placé sous le signe de l’ouverture, à la croisée des mondes, des territoires, des âges et des émotions.