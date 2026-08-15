Au Théâtre Du charbon dans les veines Théâtre Municipal de Tarascon Tarascon

Informations pratiques

Tarascon

Au Théâtre Du charbon dans les veines

Mercredi 14 avril 2027 de 19h à 20h30. Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-14 19:00:00

fin : 2027-04-14 20:30:00

Date(s) :

2027-04-14

Un moment de vie fort et émouvant au coeur des gueules noires, porté par une mise en scène humaine et solidaire. Après le succès de Adieu Monsieur Haffmann, Du charbon

dans les veines de Jean-Philippe Daguerre a remporté 5 Molières en 2025 !

1958, à Noeux-Les-Mines, petite ville minière du Nord de la France, Sosthène boute en train-philosophe de comptoir , vient d’acheter, grâce à sa pension de la silicose, une télé en noir et blanc. Il veut absolument voir la Coupe du Monde de foot en Suède et notamment le petit Raymond Kopa (star de l’équipe de France et ancien mineur de Noeux) marquer des buts. Pendant ce temps-là, son fils Pierre et son meilleur ami Vlad, creusent à la mine, élèvent des pigeons-voyageurs, et jouent de l’accordéon dans l’orchestre local dirigé par Sosthène. Cette petite sphère joviale et haute en couleurs, malgré la poussière du charbon, ne sera plus vraiment la même le jour où la jolie Leila vient jouer de l’accordéon dans l’orchestre…

J’ai décidé de creuser autour de toutes ces histoires d’amour et d’amitié pour essayer d’extraire une pure humanité de cet enfer sur terre que peut représenter la vie de ces femmes et

de ces hommes dans le bassin minier ! Jean-Philippe Daguerre

Texte et mise en scène Jean-Philippe Daguerre

Avec, en alternance Jean-Jacques Vanier ou Didier Brice, Aladin Reibel ou Christian Mulot, Raphaëlle Cambray ou Sophie Arthur, Théo Dusoulié ou Basile Alaïmalaïs ou Bastien Chevrot,

Julien Ratel ou Arnaud Dupont, Juliette Béhar ou Yasmine Haller ou Garance Bocobza, Jean-Philippe Daguerre ou Philippe Maymat

Co-productions Ki m’aime me suive, Grenier de Babouchka et Place 26 .

Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 02 theatre@mairie-tarascon13.fr

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English :

A powerful and moving slice of life set among the coal miners, brought to life through a human and compassionate portrayal. Following the success of *Adieu Monsieur Haffmann*, Jean-Philippe Daguerre’s *Du charbon

dans les veines* won five Molière Awards in 2025!

L’événement Au Théâtre Du charbon dans les veines Tarascon a été mis à jour le 2026-08-13 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)