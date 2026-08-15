Au Théâtre In Scriptum Théâtre Municipal de Tarascon Tarascon
vendredi 12 mars 2027 · Théâtre Municipal de Tarascon · Tarascon
Informations pratiques
Tarascon
Au Théâtre In Scriptum
Vendredi 12 mars 2027 de 20h30 à 22h. Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 20:30:00
fin : 2027-03-12 22:00:00
Date(s) :
2027-03-12
Venez vivre et partager une expérience extraordinaire de mentalisme et de magie avec Benjamin Lycan. Une plongée dans vos pensées, où la frontière entre illusion et réalité s’estompe !
Et si nos sens, en qui nous avons toujours confiance, n’étaient pas aussi fiables qu’on le pense ? Dans IN SCRIPTUM, Benjamin Lycan entraîne le public dans une expérience interactive où chacun est invité à voir, entendre, ressentir… et surtout décider. En s’appuyant sur les limites de nos perceptions, il révèle à quel point nos certitudes peuvent être construites, orientées… et parfois influencées. Car lorsque nos sens vacillent, nos choix deviennent prévisibles. Les décisions que vous pensiez libres commencent alors à révéler une logique invisible des coïncidences apparaissent, des évidences se construisent… comme si tout avait été écrit. Et si, sans le savoir, vous suiviez déjà un chemin tracé ?
De et avec Benjamin Lycan
Production Pahaska Production .
Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 02 theatre@mairie-tarascon13.fr
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English :
Come experience and share an extraordinary journey into mentalism and magic with Benjamin Lycan. A journey into your thoughts, where the line between illusion and reality blurs!
L’événement Au Théâtre In Scriptum Tarascon a été mis à jour le 2026-08-13 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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