Au Théâtre La Misérable Théâtre Municipal de Tarascon Tarascon

Informations pratiques

Tarascon

Au Théâtre La Misérable

Samedi 14 novembre 2026 de 20h30 à 22h. Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14 22:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Julie Depardieu incarne Juliette Drouet dans un seul en scène touchant et d’une sensibilité rare. Un moment suspendu sur l’amour absolu et la solitude.

Juliette Drouet et Victor Hugo ont vécu cinquante ans d’une passion aussi intense que destructrice. Dans La Misérable, Juliette sort enfin de l’ombre pour raconter cette relation hors norme amante dévouée, muse, copiste et confidente du poète, elle devient aussi la prisonnière d’un amour exclusif et obsessionnel. Nourri de leurs lettres et de leurs secrets, le spectacle révèle l’histoire méconnue d’une femme essentielle à l’oeuvre de Hugo. Julie Depardieu prête sa voix et sa sensibilité à cette figure longtemps oubliée !

Julie Depardieu incarne avec finesse et fragilité Juliette Drouet. Joli et émouvant solo, que la comédienne interprète comme en frissonnant Télérama TTT

Texte Catherine Privat

Mise en scène Stefan Druet Toukaïeff

Avec Julie Depardieu

Scénographie Stefan Druet Toukaïeff

Costumes David Belugou

Lumières Thomas Jacquemart

Musiques Beethoven

Production Arts Live Entertainment en accord avec le Studio Marigny .

Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 02 theatre@mairie-tarascon13.fr

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English :

Julie Depardieu portrays Juliette Drouet in a touching one-woman show marked by rare sensitivity. A moment that captures the essence of absolute love and loneliness.

L’événement Au Théâtre La Misérable Tarascon a été mis à jour le 2026-08-12 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)