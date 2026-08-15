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Au Théâtre La Misérable Théâtre Municipal de Tarascon Tarascon

samedi 14 novembre 2026 · Théâtre Municipal de Tarascon · Tarascon

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre Municipal de Tarascon
Adresse
Rue Eugène Pelletan
Ville
13150 Tarascon
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
10 10 28

Tarascon

Au Théâtre La Misérable

Samedi 14 novembre 2026 de 20h30 à 22h. Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14 22:00:00

Date(s) :
2026-11-14

Julie Depardieu incarne Juliette Drouet dans un seul en scène touchant et d’une sensibilité rare. Un moment suspendu sur l’amour absolu et la solitude.
Juliette Drouet et Victor Hugo ont vécu cinquante ans d’une passion aussi intense que destructrice. Dans La Misérable, Juliette sort enfin de l’ombre pour raconter cette relation hors norme amante dévouée, muse, copiste et confidente du poète, elle devient aussi la prisonnière d’un amour exclusif et obsessionnel. Nourri de leurs lettres et de leurs secrets, le spectacle révèle l’histoire méconnue d’une femme essentielle à l’oeuvre de Hugo. Julie Depardieu prête sa voix et sa sensibilité à cette figure longtemps oubliée !
Julie Depardieu incarne avec finesse et fragilité Juliette Drouet. Joli et émouvant solo, que la comédienne interprète comme en frissonnant Télérama TTT
Texte Catherine Privat
Mise en scène Stefan Druet Toukaïeff
Avec Julie Depardieu
Scénographie Stefan Druet Toukaïeff
Costumes David Belugou
Lumières Thomas Jacquemart
Musiques Beethoven
Production Arts Live Entertainment en accord avec le Studio Marigny   .

Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 02  theatre@mairie-tarascon13.fr

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English :

Julie Depardieu portrays Juliette Drouet in a touching one-woman show marked by rare sensitivity. A moment that captures the essence of absolute love and loneliness.

L’événement Au Théâtre La Misérable Tarascon a été mis à jour le 2026-08-12 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)

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