Au Théâtre Mystère à Silent Pool, Agatha Christie a disparu Théâtre Municipal de Tarascon Tarascon

Informations pratiques

Tarascon

Au Théâtre Mystère à Silent Pool, Agatha Christie a disparu

Vendredi 26 février 2027 de 20h30 à 22h. Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-26 20:30:00

fin : 2027-02-26 22:00:00

Date(s) :

2027-02-26

Quand Agatha Christie devient l’héroïne de sa propre énigme ! Une enquête pleine de rebondissements au scénario ingénieux et finement ciselé. Décembre 1926, Agatha Christie disparaît. Le mystère subsiste sur ce fait réel de la vie de la romancière !

Sa voiture est retrouvée près de l’étang de Silent Pool et une vaste enquête débute enlèvement, meurtre ou fuite volontaire ? Le superintendant Kenward et sa partenaire Hastings

interrogent un entourage troublant mari adultère, gouvernante fidèle, amie fragile ou éditeur véreux. Retrouvée onze jours plus tard sous un faux nom et frappée d’amnésie, Agatha Christie laisse derrière elle une énigme encore plus inquiétante, liée aux indices cachés dans son dernier roman. La reine du crime n’est pas la seule victime de cette étrange disparition.

Si vous aimez les polars, allez absolument applaudir ce spectacle ! L’Affiche

Texte Carla Girod, Axel Stein–Kurdzielewicz et Drys Penthier

Mise en scène David Legras et Axel Stein–Kurdzielewicz

Avec Camille Delpech, Drys Penthier, Émilien Raineau, Justine Marçais, Carla Girod, Axel Stein–Kurdzielewicz et la voix de Valérie Francais

Production Compagnie des Ballons Rouges .

Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 02 theatre@mairie-tarascon13.fr

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English :

When Agatha Christie Becomes the Heroine of Her Own Mystery! An investigation full of twists and turns, with an ingenious and finely crafted plot. December 1926: Agatha Christie disappears. The mystery surrounding this real-life event in the novelist’s life remains unsolved!

L’événement Au Théâtre Mystère à Silent Pool, Agatha Christie a disparu Tarascon a été mis à jour le 2026-08-13 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)