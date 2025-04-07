Au vivant ! — Lecture musicale & apéritif — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie Villa Chebec Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Au vivant ! — Lecture musicale & apéritif — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie

Villa Chebec 1 Rue Mannheim Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 12:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Du 18 juillet au 20 août 2026, les 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie célèbrent l’altérité à travers près de 130 rendez-vous mêlant littérature, théâtre, musique, danse et cinéma dans 32 villes et villages, avec une programmation pour tous les âges.

Le mercredi 5 août à 12 h, la Villa Chebec accueille une lecture musicale consacrée au vivant — au sens le plus large du terme la nature, le monde animal, les liens qui unissent l’humanité à ce qui l’entoure et la dépasse.

La Cie PMVV le grain de sable a réuni des textes de Michel Baglin, J.M.G. Le Clézio, Aldo Léopold, John Muir, Baptiste Morizot, Alain Damasio, Romain Gary, Christine Van Acker et d’autres encore — fictions, observations, enquêtes — pour composer un programme qui célèbre le vivant sous toutes ses formes. Derrière ce choix, une conviction partagée que la littérature, en donnant à voir la beauté du monde, contribue à l’envie de la préserver. Philippe Müller et Vincent Vernillat portent ces textes à deux voix, accompagnés à l’accordéon par Christian Anger et à la guitare par Michaël Patry. Un moment de lecture, de musique et de convivialité, suivi d’un apéritif, dans une jauge intimiste de 50 places.

Infos pratiques

– Date mercredi 5 août à 12 h

– Lieu Villa Chebec, Trouville-sur-Mer

– Tarif 16 € — Pass Festival Intégral 320 € (nominatif, valable pour tous les spectacles)

– Jauge limitée 50 places

– Réservation indispensable rencontresdete.fr ou à l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer

– Les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf annulation de la part des organisateurs .

Villa Chebec 1 Rue Mannheim Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Au vivant ! — Lecture musicale & apéritif — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie

From 18 July to 20 August 2026, the 25th Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie will be celebrating otherness through almost 130 events combining literature, theatre, music, dance and cinema in 32 towns and villages, with a programme for all ages.

L’événement Au vivant ! — Lecture musicale & apéritif — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Trouville