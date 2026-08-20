Auberge de la Croix Blanche : du relais de poste au lieu culturel, Auberge de la Croix Blanche, Châteauneuf

Informations pratiques

Auberge de la Croix Blanche : du relais de poste au lieu culturel Samedi 19 septembre, 14h00 Auberge de la Croix Blanche Saône-et-Loire

Le site est actuellement en chantier. Il est possible que certains espaces du bâtiment seront éventuellement fermés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

L’Auberge se transforme

Venez découvrir l’histoire de cet ancien relais de poste du XVIIIe siècle et bâtiment iconique du Brionnais, visitez le chantier et rencontrez l’équipe qui oeuvre pour sa préservation et son projet d’avenir. Au programme : petite exposition photos, buvette et convivialité

Auberge de la Croix Blanche Le Bourg 71740 Chateauneuf Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0652143642 https://www.linkedin.com/company/auberge-de-la-croix-blanche-chateauneuf https://www.linkedin.com/company/auberge-de-la-croix-blanche-chateauneuf Porté par une association loi 1901, le projet Auberge de la Croix Blanche vise à faire revivre un lieu de patrimoine à Châteauneuf en Sâone-et-Loire – ancien relais de poste et lieu de passage du 18ième siècle très identifié localement – en le transformant en un lieu à vocation culturelle, sociale et entrepreneuriale.

Construite sur une implantation médiévale, l’Auberge a connu de grandes campagnes de travaux et d’extensions aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ancien relais de poste, elle reprend les canons architecturaux bourguignons de son époque et témoigne du passé florissant de la région, avec une riche histoire liée au commerce et aux voyages.

Elle a joué un rôle central dans le passé : lieu de passage, d’échanges et de commerce depuis le 18ème siècle. Le bâtiment est passé entre les mains de différentes familles de la commune entre 1830 et 1930 et la comtesse De Blois l’acquiert en 1970 à l’initiative de Mme de Beaumont, présidente de l’Association des Vieilles Maisons Françaises (Vmf) en Saône et Loire. L’ancien relais de poste devient alors un lieu de réceptions, de séminaires et de dîners privés. Suite au classement du village de Châteauneuf en tant que Village d’antiquaires, Alain Mathus installe dans l’Auberge le Musée du temps retrouvé en 2009 avec l’intention de partager sa passion pour la vie brionnaise d’antan. Le musée ferme ses portes en 2015. En 2022, un collectif local et national, issu du secteur culturel et entrepreneurial se réunit pour acquérir le bien avec la double mission de sauver le patrimoine et de redonner une destination au lieu, au service du territoire et de ses habitants.

Rénovée dans le double respect du patrimoine et de l’écologie, l’Auberge sera un lieu culturel d’environ 800m2, doté d’une cuisine, d’espaces de création, de diffusion culturelle et de partage. Conférences et rencontres, résidences, concerts, performances, ateliers, ou festivals rythmeront la vie du lieu.

L’Auberge accueillera également un « incubateur de territoire » et accompagnera les porteurs de projet dont l’activité bénéficie à la valorisation du territoire et sa cohésion sociale. Elle déploiera une boîte à outils (bureaux, studio de podcast, espaces de réunion, etc.) et un programme d’accompagnement et de formation dans le but de favoriser la capacité d’agir, la participation et la mise en lien des acteurs du territoire. Actuellement en phase de travaux, elle ouvrira ses portes au printemps 2027. Un parking est à proximité sur la place des marronniers

L’Auberge se transforme

©Agence Patrice Besse