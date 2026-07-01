Visite de l’église, Eglise, Châteauneuf

Informations pratiques

Visite de l’église Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Église baroque reconstruite de 1707 à 1726 sous le patronage de saint Etienne. Un fascicule descriptif sera disponible.

L’église possède un ensemble de mobilier classé comportant:

-12 statues en noyer datant du 16e et 17e siècle, provenant de l’ancienne église des Antonins de Chambéry.

-le maître autel baroque en bois sculpté et doré datant de 1680 environ.

-un tableau la Vierge et l’enfant, Saint Louis, roi de France, saint Antoine abbé, saint Antoine de Padoue, attribué à Gabriel Dufour vers 1682.

-un tableau la lapidation de saint Étienne de Jean-François Bérangier en 1722.

-un tableau la Vierge à l’enfant, sainte Anne, saint Roch, saint Sébastien du milieu 17e siècle.

Eglise 16 place de l’église 73390 Châteauneuf Châteauneuf 73390 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Église baroque reconstruite de 1707 à 1726 sous le patronage de saint Etienne. Un fascicule descriptif sera disponible.

mairie de Châteauneuf