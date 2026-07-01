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Visite de l’église, Eglise, Châteauneuf

samedi 19 septembre 2026 · Eglise · Châteauneuf

Visite de l’église, Eglise, Châteauneuf

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Eglise
Adresse
16 place de l'église 73390 Châteauneuf
Ville
73390 Châteauneuf
Département
Savoie

Visite de l’église Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Église baroque reconstruite de 1707 à 1726 sous le patronage de saint Etienne. Un fascicule descriptif sera disponible.
L’église possède un ensemble de mobilier classé comportant:
-12 statues en noyer datant du 16e et 17e siècle, provenant de l’ancienne église des Antonins de Chambéry.
-le maître autel baroque en bois sculpté et doré datant de 1680 environ.
-un tableau la Vierge et l’enfant, Saint Louis, roi de France, saint Antoine abbé, saint Antoine de Padoue, attribué à Gabriel Dufour vers 1682.
-un tableau la lapidation de saint Étienne de Jean-François Bérangier en 1722.
-un tableau la Vierge à l’enfant, sainte Anne, saint Roch, saint Sébastien du milieu 17e siècle.

Eglise 16 place de l’église 73390 Châteauneuf Châteauneuf 73390 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Église baroque reconstruite de 1707 à 1726 sous le patronage de saint Etienne. Un fascicule descriptif sera disponible.

mairie de Châteauneuf

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