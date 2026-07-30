Soirée Espagnole Châteauneuf
vendredi 4 septembre 2026 · Châteauneuf
Informations pratiques
Châteauneuf
Soirée Espagnole
Place des marronniers Châteauneuf Saône-et-Loire
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Soirée espagnole à La Marmite et si on prolongeait encore un peu l’été ?
La Marmite vous invite à célébrer la rentrée dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Que ce soit la reprise des activités de l’association ou simplement le retour des retrouvailles après l’été, c’est l’occasion idéale de se retrouver autour d’un bon repas et de partager une belle soirée festive.
Dès 19h00 repas (paella + boisson)
À 20h00 Place à la musique avec Los Federicos, qui vous feront voyager au rythme des sonorités espagnoles. Le concert est au chapeau chacun participe selon ses envies et ses moyens.
Que vous soyez adhérent·e, voisin·e, ami·e ou simplement curieux·se de découvrir La Marmite, venez partager ce moment de convivialité, de gourmandise et de musique pour bien démarrer cette nouvelle saison.
Nous vous attendons nombreux !
Réservation conseillée. .
Place des marronniers Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 60 36 76 lamarmite.plouf@gmail.com
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English : Soirée Espagnole
L’événement Soirée Espagnole Châteauneuf a été mis à jour le 2026-07-24 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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