Les Intermèdes du jeudi à Châteauneuf l’Art du Cheval, spectacle équestre Le château Châteauneuf
Les Intermèdes du jeudi à Châteauneuf l’Art du Cheval, spectacle équestre Le château Châteauneuf jeudi 16 juillet 2026.
Châteauneuf
Les Intermèdes du jeudi à Châteauneuf l’Art du Cheval, spectacle équestre
Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-06
Ce spectacle équestre de Pierre Berger et organisée immersif propose de faire revivre l’histoire du château de Châteauneuf au temps du Moyen-Âge. Cavaliers, chevaliers en armure et comédiens retracent les grandes heures et les légendes du château à travers des scènes vivantes et des démonstrations équestres. Par Pierre Berger.
Le 16 juillet, animations dès 14h, restez jusqu’au bout pour le spectacle. Le 6 août, grands spectacles à 15h et 16h.
Venez 30 minutes minutes avant minimum. Sans réservation. A partir de 5 ans. .
Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89 chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr
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English : Les Intermèdes du jeudi à Châteauneuf l’Art du Cheval, spectacle équestre
L’événement Les Intermèdes du jeudi à Châteauneuf l’Art du Cheval, spectacle équestre Châteauneuf a été mis à jour le 2026-06-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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