Atelier fabrique ta catapulte !- Châteauneuf Le château Châteauneuf
Atelier fabrique ta catapulte !- Châteauneuf Le château Châteauneuf samedi 11 juillet 2026.
Châteauneuf
Atelier fabrique ta catapulte !- Châteauneuf
Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf Côte-d’Or
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-22
Lors d’une visite thématique découvrez les armes d’attaque du Moyen-Age et fabriquez votre propre maquette de catapulte en carton ! Durée 1h30. À partir de 7 ans. Réservation obligatoire. .
Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89 chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier fabrique ta catapulte !- Châteauneuf
L’événement Atelier fabrique ta catapulte !- Châteauneuf Châteauneuf a été mis à jour le 2026-06-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Châteauneuf (Côte-d'Or)
- Festival de l’Engrenage Châteauneuf 26 juin 2026
- Tours et détours ! Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au Château de Châteauneuf Le château Châteauneuf 27 juin 2026
- Rencontre à Savourer au château de Châteauneuf visite du village avec Mathias Boudot Le château Châteauneuf 27 juin 2026
- Concerts de Clarinettes Châteauneuf 4 juillet 2026
- Visite nocturne voyage au crépuscule Le château Châteauneuf 17 juillet 2026