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Atelier fabrique ta catapulte !- Châteauneuf Le château Châteauneuf

Atelier fabrique ta catapulte !- Châteauneuf Le château Châteauneuf samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Le château

Adresse : 3 place aux Porcs

Ville : 21320 Châteauneuf

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Châteauneuf

Atelier fabrique ta catapulte !- Châteauneuf

Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-22

Lors d’une visite thématique découvrez les armes d’attaque du Moyen-Age et fabriquez votre propre maquette de catapulte en carton ! Durée 1h30. À partir de 7 ans. Réservation obligatoire.   .

Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89  chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr

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English : Atelier fabrique ta catapulte !- Châteauneuf

L’événement Atelier fabrique ta catapulte !- Châteauneuf Châteauneuf a été mis à jour le 2026-06-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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