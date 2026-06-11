Visite nocturne voyage au crépuscule Le château Châteauneuf
Visite nocturne voyage au crépuscule Le château Châteauneuf vendredi 17 juillet 2026.
Châteauneuf
Visite nocturne voyage au crépuscule
Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-08-14 22:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Voyage au crépuscule. Le château vous propose des visites contées les vendredis soir à la tombée de la nuit. Conçues comme un voyage onirique dans le temps, ces visites vous entraînent dans le château à la recherche de 900 d’histoires oubliées. Réservation obligatoire. .
Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89 chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr
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English : Visite nocturne voyage au crépuscule
L’événement Visite nocturne voyage au crépuscule Châteauneuf a été mis à jour le 2026-06-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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