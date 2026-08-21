Les prestes rencontres du château, Château de Châteauneuf, Châteauneuf

Informations pratiques

Les prestes rencontres du château 19 et 20 septembre Château de Châteauneuf Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le temps d’un week-end, rencontrez prestement et « speed-dater » au château de Châteauneuf des personnages de tous les âges. Un preux chevalier, une noble dame, une hardie servante, un gentilhomme de la cour de Louis XIII, et même un archéologue du XXIe siècle, il y en aura pour tous les goûts. A vous de les rencontrer, de découvrir leur histoire et d’immortaliser votre rencontre.

L’après-midi, à l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, nous vous proposons une Rencontre à Savourer avec Édouard Bouyé, directeur des Archives départementales de la Côte-d’Or, et Virginie Malherbe, conservatrice du château de Châteauneuf. Ils vous parleront des photographies anciennes du château, de leur conservation et de la collecte en cours pour retrouver d’anciens clichés inconnus du château dans les archives privées afin de les mettre en valeur lors de la prochaine exposition du château, intitulée Trésors photographiques (communication à venir).

Château de Châteauneuf 3 Place aux Porcs, 21320 Châteauneuf, France Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33380492189 https://chateauneuf.bourgognefranchecomte.eu Située au cœur de l’un des “plus beaux villages de France”, la forteresse de Châteauneuf-en-Auxois est l’un des derniers vestiges de l’architecture médiévale conservée dans cet état. Au fil des siècles, ses propriétaires l’ont enrichie d’aménagement et dotée de décors somptueux.

Après 2 années de travaux de restauration et après quelques mois de fermeture, le château ouvre de nouveau ses portes au public le jeudi 2 mai 2024. Retrouvez les visites libres et guidées, le guide de visite ludique à faire en famille, les ateliers pour les enfants… Depuis Paris ou Lyon : A6, sortie Pouilly-en-Auxois. Depuis Dijon : A38 sortie Sombernon, puis D977 bis.

Le temps d’un week-end, rencontrez prestement et « speed-dater » au château de Châteauneuf des personnages de tous les âges. Un preux chevalier, une noble dame, une hardie servante, un gentilhomme de…

©Thierry Kuntz