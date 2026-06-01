Audition, CRR-Espace Varèse, Toulouse
Audition, CRR-Espace Varèse, Toulouse samedi 6 juin 2026.
Audition Samedi 6 juin, 15h00 CRR-Espace Varèse Haute-Garonne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Audition de la classe de Benoit Albert, guitare
CRR-Espace Varèse 17, rue larrey 31000 toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Guitare
NC
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