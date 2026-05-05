Audition, CRR-Espace Varèse, Toulouse
Audition, CRR-Espace Varèse, Toulouse samedi 27 juin 2026.
Audition Samedi 27 juin, 15h00 CRR-Espace Varèse Haute-Garonne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Audition de la classe de Martine Tournier, flûte à bec
CRR-Espace Varèse 17, rue larrey 31000 toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Flûte à bec
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Mardi Quiz, l’afterwork scientifique avec Olga Panella, L’Eurêkafé, Toulouse 5 mai 2026
- Étudier les atmosphères extrêmes depuis l’espace : aujourd’hui la Terre, demain Vénus ENAC Alumni Toulouse 5 mai 2026
- SOIRÉE CLUTCHO ITINÉRANTE AUX MINIMES ! Toulouse 5 mai 2026
- AMEL BENT – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse 6 mai 2026
- PIERRE THEVENOUX CASINO – BARRIERE Toulouse 6 mai 2026