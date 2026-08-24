Audition de Noël de l’Harmonie VOGESIA Ribeauvillé
dimanche 20 décembre 2026 · Ribeauvillé
Informations pratiques
Ribeauvillé
Audition de Noël de l’Harmonie VOGESIA
Place de la Mairie Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-20 17:00:00
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-20
Sous la baguette bien rodée de leur chef Pascal Lacom, les musiciens de la Vogésia partageront avec leur public un grand moment de musique, d’émotions, et de surprises !
A l’occasion de Noël, l’harmonie VOGESIA offre un concert exceptionnel au cœur de l’église du couvent à Ribeauvillé 0 .
Place de la Mairie Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 09 54 vogesia@free.fr
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English :
Under the well-honed baton of their conductor Pascal Lacom, the musicians of La Vogésia will share with their audience a great moment of music, emotions and surprises!
L’événement Audition de Noël de l’Harmonie VOGESIA Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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