Audition découverte du grand orgue Journées du Patrimoine Pontmain Basilique Notre-Dame de Pontmain Pontmain
samedi 19 septembre 2026 · Basilique Notre-Dame de Pontmain · Pontmain
Informations pratiques
Pontmain
Audition découverte du grand orgue Journées du Patrimoine Pontmain
Basilique Notre-Dame de Pontmain 3 Rue Notre Dame Pontmain Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 18:45:00
Date(s) :
2026-09-19
Le sanctuaire de Pontmain vous propose une audition découverte du grand orgue de la basilique
À l’occasion des Journées du Patrimoine, le sanctuaire de Pontmain vous invite à découvrir le grand orgue de la basilique à l’occasion d’un concert découverte.
Rendez-vous à 18h à la basilique Notre-Dame de Pontmain
Gratuit
sans réservation .
Basilique Notre-Dame de Pontmain 3 Rue Notre Dame Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 07 26 contact.pontmain@dioceselaval.fr
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English :
The Pontmain Shrine invites you to a introductory concert featuring the basilica’s grand organ
L’événement Audition découverte du grand orgue Journées du Patrimoine Pontmain Pontmain a été mis à jour le 2026-07-30 par Bocage Mayennais Tourisme
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