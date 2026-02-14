Audition découverte du grand orgue Journées du Patrimoine Pontmain Basilique Notre-Dame de Pontmain Pontmain

Informations pratiques

Pontmain

Audition découverte du grand orgue Journées du Patrimoine Pontmain

Basilique Notre-Dame de Pontmain 3 Rue Notre Dame Pontmain Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 18:45:00

Date(s) :

2026-09-19

Le sanctuaire de Pontmain vous propose une audition découverte du grand orgue de la basilique

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le sanctuaire de Pontmain vous invite à découvrir le grand orgue de la basilique à l’occasion d’un concert découverte.

Rendez-vous à 18h à la basilique Notre-Dame de Pontmain

Gratuit

sans réservation .

Basilique Notre-Dame de Pontmain 3 Rue Notre Dame Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 07 26 contact.pontmain@dioceselaval.fr

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English :

The Pontmain Shrine invites you to a introductory concert featuring the basilica’s grand organ

L’événement Audition découverte du grand orgue Journées du Patrimoine Pontmain Pontmain a été mis à jour le 2026-07-30 par Bocage Mayennais Tourisme